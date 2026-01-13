元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士は13日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ドラマのPRでスタジオに現れた俳優竹内涼真（32）を前に、普段は見せないメロメロの様子で喜んだ。竹内はこの日、「再会〜Silent Truth〜」（火曜午後9時）のPRで、全身黒の衣装でスタジオ生登場。すると、隣席の元テレビ朝日社員、玉川徹氏が「（スタジオに竹内が）来ると。もう