室町時代から続く佐渡市の寺で珍しい仏前結婚式が行われました。喜びと祝福の中で唱えられるお経。佐渡・畑野地区の寺、真言宗・玉林寺で行われた結婚式です。この寺の住職の三男・三浦陽弘さんと竹内紀子さんが式を挙げました。佐渡の伝統と文化を伝えようと、住職の父が企画。室町時代から540年続く寺で地域に伝わるお膳や杯などを使って厳かに営まれました。〈新郎三浦陽弘さん〉「僧侶なので仏前結婚式を挙げたいなと思って