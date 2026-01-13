米国派遣中の「ちょうかい」にイルミネーション海上自衛隊・第4護衛隊群は2026年1月4日、アメリカ西海岸カリフォルニア州のサンディエゴに派遣中の護衛艦「ちょうかい」にイルミネーションが施されたと発表し、その画像を公式Ｘに投稿しました。【画像】米国でキラキラに装飾！これがイルミネーションが施された「ちょうかい」です「ちょうかい」は、防空能力に秀でた、いわゆる「イージス艦」と呼ばれる艦で、こんごう型護衛艦