高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された三重県津市の養鶏場で、ニワトリの殺処分が始まりました。 【写真を見る】高病原性鳥インフルエンザ感染 養鶏場でニワトリ約2万5000羽の殺処分始まる 県内では2011年以来の感染 三重･津市 （中道陸平記者）「白い防護服を着た県職員が、鳥インフルエンザが確認された農場へと出発します」三重県によりますと、津市内の養鶏場できのう6羽のニワトリが死んでいるのが見つかり、ニワトリ