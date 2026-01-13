12日午後、三次市で男性（76）がトラクターの荷台の下敷きになっているのが見つかり、死亡しました。12日午後4時20分ごろ三次市志幸町で、近くに住む男性（76）が、田んぼに転落したトラクターの荷台の下敷きになっているのが見つかりました。荷台には、たい肥がのせられていて、男性は市内の病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。警察は、トラクターを運転していた男性が田んぼに転落した