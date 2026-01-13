12日夜、東広島市で民家2棟を焼く火事がありました。住人は全員避難して、けが人はいませんでした。火事があったのは、東広島市黒瀬町の民家です。消防によると12日午後8時前、「建物が燃えている」と住人から通報がありました。消防車など16台が出動し、約3時間半後に火は消し止められましたが、木造2階建ての母屋を全焼。また、同じ敷地内にあるコンクリート造りの2階建ての離れが半焼し、裏山の一部も焼きました。母屋と