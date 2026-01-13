高市首相はこのあと、地元・奈良県で韓国の李在明大統領と首脳会談を行います。両国の連携強化を確認したい考えです。李在明大統領は先ほど、日本に到着しました。一方、出迎える高市首相は、午前中は外出せず、首脳会談の準備にあてました。首相周辺は「首相はいつも通り全力で会談に臨む」と話しています。今回の会談は、去年10月の韓国での初会談に続き、両首脳が行き来する「シャトル外交」の一環です。高市首相が外国の首脳を