Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１３日、静岡・藤枝市内の飽波（あくなみ）神社で必勝祈願を行った。選手たちは用意された大型の絵馬に、自身のサインと新年に懸ける抱負を書き込んでから拝殿へ。「勝負」「成長」という言葉が並ぶ中で「Ｊ１昇格」の文字も多かった。神事を終えたあと、選手を代表して取材に対応したＤＦ中川創は「昨年は得点力が足りなかった。より攻撃的なスタイルで得点を重ねて、勝てるチームにしたい」と新たなシーズ