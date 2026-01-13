ＮＨＫは１３日、連続テレビ小説「ばけばけ」の熊本編の出演者を発表。蓮佛美沙子、芋生悠、橋本淳、夙川アトム、夏目透羽が新たに出演するが、司之介（岡部たかし）と関わるとされる人物に心配の声が上がった。「ばけばけ」は２月１６日放送から舞台が熊本に移る。その中で夙川演じる荒金九州男という男も登場。公開された写真は色つきメガネに口ひげの見るからにいかがわしい雰囲気だが…。荒金の役は「熊本の商売人」。夙