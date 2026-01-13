里親として活動する齋藤直巨（なおみ）さんは、16年前に3歳の小春さんを里子として家に迎えました。ところが、愛着の課題からくる嘘や吐き戻しといった行動に悩み、「かわいいと思えない」と心が折れそうになる日々が続いたといいます。いったいなぜ、今まで里親を続けられたのか。当時のことを、現在19歳になる小春さんとともに振り返ってもらいました。 【写真】「苦しんだ時期もあった16年を思うと泣ける」穏やかな表情の小春