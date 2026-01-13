モルドバのサンドゥ大統領＝2025年9月（ロイター＝共同）【モスクワ共同】欧州南東部の旧ソ連構成国モルドバのサンドゥ大統領は11日配信の英ポッドキャストの番組で、欧州連合（EU）加盟国である隣国ルーマニアとの統合の是非を問う国民投票があれば賛成票を投じると述べた。ロイター通信などが報じた。世論が親欧米と親ロシアで割れる中、サンドゥ氏は早期のEU加盟を目指している。モルドバは歴史的にルーマニアとの関係が密