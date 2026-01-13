福井県立高で生徒が別の生徒に暴行を加えている動画が交流サイト（SNS）に拡散されたことが13日、高校や県教育委員会への取材で分かった。動画は10日夜に拡散。該当の生徒は現在在籍しておらず、県教委は「関係者のプライバシーや人権の保護を最優先に対応する。誹謗中傷は控えてほしい」としている。動画には生徒が別の生徒を殴ったり蹴ったりする様子が写っている。高校などによると動画は2023年に撮影された。暴行の経緯な