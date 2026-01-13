グリーンランド・クルスク付近に浮かぶ巨大な氷山＝2019年8月16日/Felipe Dana/APニューヨーク（CNN）トランプ米大統領が帝国を築くために最も手に入れたいのがグリーンランドだ。その理由の一つは同島の未開拓の鉱物資源にある。トランプ政権の関係者はグリーンランドの地下資源を、あらゆるものに不可欠なレアアース（希土類）に対する中国の締め付けを緩める手段と捉えている。「グリーンランドが好むと好まざるとにかかわらず