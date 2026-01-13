高市首相が衆議院解散の検討に入ったことを受け、3連休明けの日経平均株価が急騰し、初めて5万3000円台をつけました。「積極財政」で景気が支えられるとの観測から買い注文が広がっています。全面高となった東京市場は「高市トレード」が再点火した形となっています。平均株価は、一時1800円以上値上がりし、取引時間中の最高値を更新しました。「積極財政」を通じた経済政策への期待が相場を押し上げています。一方、財政が悪化す