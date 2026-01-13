による実写版「ONE PIECE」シーズン2より、原作再現度すさまじいティザー予告編と場面写真が届けられた。 尾田栄一郎による世界的人気コミックをNetflixが本気で実写化。シーズン2では、いよいよ“偉大なる航路（グランドライン）”に突入。新たに登場するキャラクターたちにも注目だ。 ﻿ バロックワークスのエージェントからは、Mr.9（ダニエル・ラスカー）、ミス・ウ