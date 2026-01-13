フロドは『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム』で帰ってくる──？待望のシリーズ再登場に熱視線が注がれるフロド役イライジャ・ウッドが、米FAN EXPO New Orleansにて意味深な言葉を残した。米が伝えている。 『ザ・ハント・フォー・ゴラム』は、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作に登場するゴラムを主役とする物語。シリーズの実写映画としては、ピーター