13日朝、金沢市内の共同住宅で、電気の引込柱が倒れる事故がありました。引込柱が倒れたのは、金沢市中村町にあるマンションです。13日午前7時頃、付近の住民から「電柱が傾いている」と消防に通報がありました。消防が現場に到着したところ、建物の敷地に電線などを引き込む約7メートルの引込柱が傾き、通信用の電線に引っかかっていました。 当時は、付近の小学校の通学時間でしたが、けが人などはいないということです