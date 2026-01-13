本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、朝食や小腹が空いたときにもぴったりなスイーツのような菓子パンや、ホワイトチョコづくしのアイスなど、さまざまな商品が発売されています。2026年1月の新商品5品まとめ(1月13日〜1月19日)「ほおばりんぐドーナツ」(170円)「ほおばりんぐドーナツ」(170円)価格 : 170円販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四