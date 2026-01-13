RAVO(神戸市中央区)が展開するYacco豆腐店は、神原裕代表が22年10月に創業した。元々、飲食店で料理人として働いていたが、コロナ禍をきっかけに、「食卓に直接届くものを出したい」と考えるようになったという。原料の作り手が見える大豆を使いたいと考え、長野県産の「一人娘」という品種に辿り着く。豆腐作りの研究では、大豆卸の紹介でテストキッチンを訪れ、添加物メーカーにも足を運んだ。そのメーカーは濃度計で毎回数値を