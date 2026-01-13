さぬき縞ウマうどん恵方巻（穴吹エンタープライズ提供） 香川県さぬき市津田町の津田の松原サービスエリア上下線（穴吹エンタープライズ運営）で、インパクトも味も抜群の「さぬき縞ウマうどん恵方巻」が販売されます。 ハーフサイズ（直径5cm×長さ10cm）が880円、2026年2月1日まで予約を受け付け、2月3日午前10時～午後4時まで販売します。 酢飯の表面にシマウマのような縞模様の