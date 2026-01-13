大雪の影響で運転を見合わせていたJR奥羽線の新庄～院内間について、JR東日本は13日午前、終日運転をとりやめると発表しました。これにより上下計15本が区間運休となるほか、上りの列車1本に最大44分の遅れが出て、約300人に影響が出ました。一方、羽越線では、山形県遊佐町の吹浦駅～秋田市の新屋駅間では強風の影響で午後2時以降の運転をとりやめるということです。