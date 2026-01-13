13日朝の東京株式市場で、日経平均株価は史上初の5万3000円台をつけました。中継です。連休明けの東京株式市場は取引開始直後から全面高の展開となり、円安・株高の高市トレード再来の動きが広がっています。日経平均株価の午前の終値は5万3540円で、2か月ぶりに取引時間中の最高値を更新しました。高市首相が衆議院の解散を検討している中、積極財政路線を掲げる高市政権の政策遂行力が増すのではないかという期待感から買いが広