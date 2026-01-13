自民党は衆院議運委理事会で、23日召集の通常国会に関し、高市早苗首相の施政方針演説など政府4演説を行う日程を野党側に提案しなかった。首相が冒頭での衆院解散検討を自民関係者に伝えたことが念頭にあるとみられる。