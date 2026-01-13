歌手の郷ひろみ（70）の母、原武輝代さんが1月12日午前7時12分に92歳で死去したと13日、郷の有料ファンクラブサイトで発表された。「郷ひろみの母、原武輝代（満92歳）が令和8年1月12日午前7時12分に永眠いたしました」と報告した。通夜は16日午後6時から7時、告別式は17日午前10時から11時に東京都品川区の桐ヶ谷斎場で執り行う。一般参列可。喪主は郷が務める。「郷ひろみをこれまで支えてくださったファンの皆様、生前お