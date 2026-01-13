歌手松山千春（70）が11日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束し米国に連れ去った米国のトランプ大統領について私見を述べた。「アメリカがまさか、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を誘拐というか拉致監禁というか。いかに麻薬、それがアメリカに入ってくる。何とかベネズエラを…っていうんで、大統領を最後攻撃してね、拉致してくるんだからさ。とんでもないことだ