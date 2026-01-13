通常国会冒頭での衆議院解散を検討する高市首相は13日、午前11時過ぎに来日した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と首相の地元・奈良県で日韓首脳会談に臨みます。同行しているフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。解散報道に無言を貫く高市首相ですが、地元での首脳会談開催に、外務省関係者からは「一層近しい関係になれる」と、早くも会談の成功を期待する声が聞かれます。高市首相は、午後2時から李大統領