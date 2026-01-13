三重県が今年4月の三重県誕生150周年を記念した作文コンクールを実施することになり、現在、小・中学生などを対象に作品を募集しています。1876年、明治9年4月18日に、旧三重県と度会県が合併して現在の三重県が誕生し、今年4月で150周年を迎えます。三重県は150周年を記念した様々な行事を予定していて、その一環で作文コンクールを実施することになりました。対象は、県内の小・中・高校に通学する人やその年齢に該当する人で、