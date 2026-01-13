茶道や煎茶道で使われる道具を集めた展示販売会が、三重県熊野市内のギャラリーで開かれています。熊野市・飛鳥町のギャラリー「つばめ舎」には、新春にふさわしい日本の伝統文化を感じられる作品、約200点が並んでいます。日常生活で接することが少ない茶道や煎茶道の道具に触れ、材質や精神性を感じ取ってもらおうと、ギャラリーのオーナー、竹村哲人さんが企画しました。和室など2つの部屋には急須や湯呑み、花器など現代も親し