江戸時代から津市に伝わる古式泳法「観海流」の寒中水泳が12日、三重県津市の阿漕浦海岸で行われました。江戸時代、津藩に伝わった「観海流」は、平泳ぎを基本とし、長距離を泳いでも疲れにくいのが特徴で、津市の無形文化財に指定されています。毎年「成人の日」にあわせて初泳ぎとなる寒中水泳を行っていて、沖合で立ち泳ぎをしながら文字を書く「水書」では、志を曲げずに突き通すという意味の「抗志」の文字を書き上げていまし