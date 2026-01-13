2033年に開かれる式年遷宮と、今年から始まるお木曳行事をPRしようと12日、伊勢神宮の外宮でお木曳行事の際に歌う木遣り歌が披露されました。伊勢神宮では、社殿などを20年に一度、建て替えて、新しい社殿に御神体を遷す神宮最大の神事、式年遷宮が2033年に行われることになっていて、建て替えに使う御用材を外宮と内宮に曳き入れる「お木曳行事」が今年から始まります。官民で組織する伊勢御遷宮委員会では、伊勢神宮と協力して式