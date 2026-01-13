ペットボトルで作ったロケットを飛ばし、どれだけ目標に近いところに着地できるかを競う大会が12日、三重県松阪市のドリームオーシャンスタジアムで開かれました。松阪市などが主催となって開いたこの大会には、県内の小学4年生から6年生の児童、11組・28人が参加しました。参加した子どもたちは、球場の真ん中に置かれたコーンを狙ってペットボトルで作ったロケットを飛ばし、どれだけその近くに着地できたかを競いました。参加し