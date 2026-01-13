◆ 年俸3000万ドル超えオファーも交渉難航ニューヨーク・ヤンキースとコディ・ベリンジャー外野手（30）の再契約交渉が停滞を見せているようだ。現地時間12日までに米複数メディアが報じている。ベリンジャーとの再契約を今オフの“最優先事項”に掲げていたヤンキース。しかし現地10日、『ESPN』のバスター・オルニー記者は両陣営の交渉が「行き詰まっている」とし、ヤンキースは代替選手に関心を移し、ベリンジャーは他球団