球団OBの大谷智久氏とともに就任を球団発表ロッテは13日、球団OBの大谷智久氏と成田翔氏がマリーンズ・ベースボールアカデミーのテクニカルコーチに就任すると発表した。成田氏は1月6日に自身のインスタグラムで所属していたクラブチーム「3GoodGroup HOZEN noLIMITEDs」を退団することを発表していた。2月に28歳となる成田氏は、秋田商高時代にエース左腕として甲子園で活躍。2015年ドラフト3位でロッテに入団した。7年間で15