お手紙をテーマとした『ムーミン』のグッズが、1月16日（金）から、全国の郵便局および「郵便局のネットショップ」限定で発売される。【写真】収納力抜群のポーチも！『ムーミン』限定グッズ一覧■全5商品を展開今回登場するのは、グリーンを基調としたやさしい雰囲気のイラストをあしらった、日常使いしやすいグッズ。ラインナップは全5商品。例えば「スリージップポーチ」は、3つの収納スペース付きで荷物の整理整頓がし