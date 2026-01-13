きのう投開票が行われた前橋市長選挙は、“ホテル密会問題”の逆風を跳ね返した前の市長の小川晶氏が再選を果たしました。午後には当選証書が手渡される予定です。小川晶 氏「今度はもっと良い仕事をしていきたい」部下の既婚男性とラブホテルで密会していた問題があり、再選が決まった後も「バンザイ」をしなかった小川晶氏（43）。選挙戦では謝罪を繰り返すとともに、小中学校の給食費無償化など、前市長としての実績をアピ