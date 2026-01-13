13日未明、東京・練馬区の住宅で火事がありました。2人が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。警視庁などによりますと13日午前0時ごろ、練馬区関町北で「隣が燃えている。ベランダに1人逃げ遅れ」と119番通報がありました。火元の住宅など5棟、あわせておよそ125平方メートルが焼け、東京消防庁がポンプ車など35台を出動させて、火はおよそ6時間後に消し止められました。この火事で火元に住む60代の男女が病院へ