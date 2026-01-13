高市総理は午後、韓国の李在明大統領と奈良市内のホテルで首脳会談をおこないます。中国を含む地域情勢などが議題となる見通しです。現地から中継です。高市総理はきのう夕方、首脳会談の会場となるこちらのホテルに到着しましたが、その後はホテルから出ることなく、きょうの会談の準備を進めています。韓国の李在明大統領は先ほど、関西国際空港に到着しました。高市総理との首脳会談は、首脳同士が互いの国を行き来する「シャト