タレント松嶋尚美（54）が12日、フジテレビ系「サン！シャイン」に出演。各地で中高生らによる「暴行動画」がSNS上などに拡散している問題について、私見を述べた。この日、同番組では熊本、栃木、大分などで相次いでいる、生徒が別の生徒に対し殴る蹴るの暴行をしている動画がSNS上などに流出し、拡散している件を取り上げた。いわゆる「いじめ」行為も含まれているとみられることから、視聴者らからのさまざまな意見も伝えられた