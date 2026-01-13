大相撲の第６８代横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏が、美人妻との２ショットなどをアップした。１３日までに自身のインスタグラムを更新。「Ａｓａｌａｎｄ」とつづり、屋外で撮影した妻との２ショットなど仲むつまじい様子の画像、妻の後ろ姿の写真をアップ。この投稿には「お似合いです」「寒いですね」「良い一日を…」「お似合いすぎる」などのコメントが寄せられている。元朝青龍氏は大関時代の２００