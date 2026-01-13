マリナーズのスター選手で?Ｊロッド?ことフリオ・ロドリゲス外野手（２５）がドジャース・大谷翔平投手（３１）の驚きのエピソードを明かしている。忘れられないのはエンゼルス時代の二刀流・大谷の行動だった。「何度か話したことはあるよ。ただのカジュアルな話さ。でもシアトルのオールスターの時、アナハイムにいた彼と会ったことを今も覚えている。カフェテリアで話したんだけど、彼はそこでアミノ酸を１ガロン（約３・８リ