巨人は１３日、背番号の追加・変更について発表した。すでに会見などで明らかになっていた新人、移籍選手、育成再契約の選手も改めて発表された。【新人】２１竹丸和幸投手（鷺宮製作所）３０田和廉投手（早大）３６山城京平投手（亜大）３９皆川岳飛外野手（中大）３３小浜佑斗内野手（沖縄電力）９９藤井健翔内野手（浦和学院）０１１冨重英二郎投手（ＢＣ神奈川）０１２林燦投手（立正大）００６松井蓮太