ＮＨＫは１３日、連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・午前８時）の新キャストを発表した。ドラマは第２０週（２月１６日）から舞台が熊本に移り、ヒロイン・松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が、熊本で出会う人々として蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳が登場する。蓮佛はヘブンの同僚英語教師・ロバートの妻、ラン役。外国人の日本人妻としてトキの手本となり、な