愛知県岡崎市の産業廃棄物を扱う工場で火事があり、近くの山林にも燃え広がりました。 【写真を見る】産業廃棄物を扱う工場で火事 山林にも延焼 約7時間後にほぼ消し止められる 今のところけが人なし ｢山で炎があがっている｣などと消防に通報 愛知･岡崎市 （重冨裕昭カメラマン）「午前0時です。のり面に火の帯が伝わっているのが見えます」 警察と消防によりますと、きのう午後10時半過ぎ岡崎市才栗町で通りかかった人から「山