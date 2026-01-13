福岡のアイドルグループ、HKT48のスタッフら男女2人が刺された殺人未遂事件で、検察が近く、逮捕された男の鑑定留置を行う方針を固めたことが分かりました。 この事件は去年12月14日、福岡市の「みずほPayPayドーム」と隣の商業施設で、HKT48の運営会社の男性スタッフと27歳の女性が相次いで包丁で刺され、重傷を負ったものです。事件の翌日、男性スタッフに対する殺人未遂の疑いで逮捕された山口直也容疑者（30）