18日(日)にかけては冬型の気圧配置が続かず、3月並みの暖かさの日もあるでしょう。寒暖差に注意が必要です。20日(火)以降は日本海側の広い範囲で雪が降り、真冬らしい寒さが続くでしょう。14日(水)〜20日(火)3月並みの暖かさの日も雪どけに注意明日14日(水)は冬型の気圧配置に変わり、北陸や東北、北海道の日本海側を中心に雪が降るでしょう。晴れる太平洋側でも冷たい風が吹きつけて、冬の寒さが戻りそうです。その後、18日(