アジア株上海株小反落、米中摩擦懸念再燃米がイランと取引する国に25%関税 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 27128.17（+519.69+1.95%） 中国上海総合指数 4162.38（-2.91-0.07%） 台湾加権指数 30688.59（+121.30+0.40%） 韓国総合株価指数 4650.04（+25.25+0.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8845.70（+86.31+0.99%） アジア株は上海を除いて上昇、前日の米株高を受け買い優勢で始