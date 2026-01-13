巨人は13日、新外国人の背番号を発表した。フォレスト・ウィットリー投手（28）は「26」、スペンサー・ハワード投手（29）は「28」、ブライアン・マタ投手（26）は「42」、ボビー・ダルベック内野手（30）は「29」となった。