中部電力が浜岡原発の耐震設計に関わるデータを不正に操作した問題を巡り、林欣吾社長が15日に地元の静岡県御前崎市を訪れ、謝罪する方向で調整していることが13日分かった。関係者によると、市長らと面会する見通し。