歌舞伎俳優の中村隼人（32）が12日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。お肌のケアについて語った。女優でタレントのMEGUMIは歌舞伎俳優について「ご自分でお化粧もなさるじゃないですか。あれも格好良い」と感心。お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるは「お肌のケアとかどうされてるんですか？」と質問した。隼人は「冬とかだと粉ふいちゃうくらい乾燥しちゃうので、ちゃんと入