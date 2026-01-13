ソフトバンクを自由契約となり日本ハムに加入した有原航平投手が１３日、北海道北広島市のエスコンフィールドで入団会見に臨んだ。背番号は「７４」に決まった。「いろいろ球団から提示があった中で、誰もつけていない番号をと。岩館さんに譲ってもらえたので。この番号で新たな気持ちで頑張りたい」と語った有原。主戦級の投手としては異例の背番号とも言えるが「基本的には大きい番号を見て一番いいと思ったので。９０番台と